В центре Петербурга росгвардейцы задержали гражданина, совершившего грабеж

Потерпевший и предполагаемый грабитель познакомились в баре на Думской улице.

Рано утром в среду, 22 декабря, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга на Садовой улице задержали уроженца одной из среднеазиатских республик, который ограбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Известно, что мужчины познакомились в заведении на Думской улице, где распивали спиртные напитки, а затем направились в сторону Апраксина двора. Когда они проходили около одного из домов на Садовой улице, новый знакомый выхватил у нетрезвого мужчины дорогостоящий смартфон iPhone 12 и попытался сбежать. Потерпевший увидел сотрудников Росгвардии, которые были на маршруте патрулирования, и сообщил им о произошедшем.

Росгвардейцы организовали его преследование и вскоре задержали грабителя. Задержанного доставили в 28 отдел полиции.

Фото: Piter.tv