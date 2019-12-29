В центре Пушкина испуганный олень метался по дороге

Жители Пушкина заметили испуганного оленя с повозкой на проезжей части в субботу, 29 января. Об этом сообщили "Невские Новости".
Животное бегало между машин и автобусов, а его пытались поймать дети. Олень добежал до кинотеатра "Руслан" и помчался обратно через перекресток вдоль Гостиного двора. Очевидцы не смогли помочь бедному животному.
Чем закончилась история с оленем, на котором, вероятно, зарабатывают, неизвестно.
Ранее мы сообщали, что "Ночлежка" собирает блины для бездомных на Масленицу.
Фото: pixabay.com
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