"Ночлежка" собирает блины для бездомных на Масленицу

Масленичная неделя пройдет до 1 марта.

Благотворительная организация "Ночлежка" собирает от горожан блины для бездомных на Масленицу, Волонтеры каждый день раздают собранные блины жильцам приюта организации, бездомным людям, которые приходят за помощью в пункты обогрева, на стоянки ночного автобуса и в ночной приют.

Передать угощение, чтобы порадовать нуждающихся, можно Боровой улице, 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома 1. Блины можно оставить дежурному, сообщив, что это для Масленицы, с 9 утра до 10 вечера.

По мнению координатора гуманитарных проектов благотворительной организации "Ночлежка" Андрея Чапаева, каждому человеку важно почувствовать причастность к праздникам, особенно если человек ощущает себя исключенным из общества.

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Фото: pixabay.com