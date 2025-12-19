В центре Петербурга закрыли восемь незаконных торговых точек

Восемь нелегальных продавцов убрали с улиц центра Петербурга.

В Центральном районе Санкт-Петербурга в выходные дни была пресечена деятельность восьми нелегальных торговых точек. Проверку провела администрация Центрального района в рамках рейда по борьбе с незаконной уличной торговлей.

В ходе мероприятий сотрудники выявили и остановили работу восьми торговых точек, функционировавших без разрешительных документов. По итогам проверки было составлено пять административных протоколов. Патрулирование и контроль осуществлялись на основных туристических и общественных пространствах района. Проверки прошли на Дворцовой площади, на набережной канала Грибоедова, на Миллионной улице, а также вблизи станции метро "Адмиралтейская".

Все выявленные нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. В администрации района уточнили, что рейды по пресечению незаконной торговли в историческом центре города проводятся на регулярной основе.

Фото: администрация Центрального района