В центре Петербурга закрыли шесть баров, нарушивших антиковидные меры

За 10 дней в Петербурге проверили 101 организацию на соблюдение антиковидных мер.

В Петербурге с 7 по 17 января сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверили 101 организацию (58 магазинов, 30 точек общепита и 13 салонов красоты) в общепите, торговле и сфере услуг на соблюдение антиковидных мер. Проверки прошли в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды проходили и ночью. В результате проверок специалисты выявили 11 заведений общепита, работавших после полуночи. Грубые нарушения стандарта санитарной безопасности допущены в барах на улице Рубинштейна, Владимирском и Литейном проспектах, кальянных на улицах Варшавской и Белинского, Московском и Лиговском проспектах. В некоторых заведениях сотрудники не проверили у посетителей QR-коды, в помещениях курили кальяны, не было дезинфицирующих средств, не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, у персонала не было масок.

Нарушителей оштрафовали на 300 тысяч рублей. Работу шести баров вовсе приостановили, помещения опечатаны.

Тем временем некоторые петербургские рестораторы и предприниматели продолжают бойкот против QR-кодов. Его поддержали более 155 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 160 заведений.

Фото: пресс-служба Смольного