В центре Петербурга загорелась подсобка ресторана на Караванной улице

Возгорание потушили быстро.

В Центральном районе Петербурга пожарные оперативно ликвидировали возгорание в подсобке ресторана на Караванной улице, где огонь распространился на несколько квадратных метров.

В Санкт-Петербурге днем 20 ноября произошел пожар в подсобном помещении ресторана, расположенного в доме 18 на Караванной улице. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 13:20, после чего к зданию направили пожарно-спасательные подразделения.

Прибывшие на место специалисты установили, что в помещении площадью 16 квадратных метров горела обстановка на площади около "шести квадратных метров". В помещении наблюдалось сильное задымление, и огонь угрожал распространиться дальше.

По информации ведомства, "в 14:05 пожар ликвидирован". Спасатели уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвовали "четыре единицы техники и 20 человек личного состава".

Фото: Piter.TV