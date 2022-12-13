В центре Петербурга задержали молодых людей, выкрикивавших нацистские лозунги

Ранее молодые люди уже привлекались к уголовной и административной ответственности.

Вечером пятницы, 12 мая, в центре Северной столицы была задержана группа нетрезвых молодых людей, которые выкрикивали нацистские лозунги и нецензурно выражались. Об этом стало известно Piter.TV.

Семерых юношей, прославлявших Гитлера, заметил лейтенант полиции на Пионерской площади. Правоохранитель незамедлительно вызвал подкрепление, подошёл к компании и призвал молодых людей к порядку. Один из хулиганов ответил стражу порядку ударом в бедро, в связи с чем был задержан.

Всего в отделение доставили четверых молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет: двое из них уже привлекались к административной ответственности, а ещё один успел побывать фигурантом уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец избил сожительницу в троллейбусе и ударил несколько раз ножом в приемном отделении больницы.

Фото: Piter.TV