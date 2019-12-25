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В центре Петербурга задержан мужчина, ударившего ножом жителя Соснового Бора
Сегодня, 10:33
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himif

В центре Петербурга задержан мужчина, ударившего ножом жителя Соснового Бора

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 21 апреля, в полицию сообщили о раненом ножом человеке у дома №2 по Новгородской улице. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пострадавшего 47-летнего жителя Соснового Бора. Мужчина получил удар ножом в поясницу и был в тяжелом состоянии госпитализирован. Со слов пострадавшего около полуночи в этом месте на него напал неизвестный с ножом. Немногим позже на Исполкомской улице задержали предполагаемого разбойника, им оказался 36-летний петербуржец. 

Мужчину доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

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Фото: pixabay

Теги: нападение, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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