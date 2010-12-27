В Центральном районе задержали иностранку с поддельными документами

Она нарушала общественный порядок.

Ночью 16 июля сотрудники Росгвардии задержали в Центральном районе Петербурга безработную 25-летнюю иностранку с поддельными документами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На девушку из среднеазиатской республики пожаловались горожане. Оказалось, что она нарушала общественный порядок слишком шумным поведением.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу. При проверке выяснилось, что девушка предъявила поддельные документы. Против нее возбудили уголовное дело.

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