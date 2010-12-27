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В Центральном районе задержали иностранку с поддельными документами
Сегодня, 16:55
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Cherepanov

В Центральном районе задержали иностранку с поддельными документами

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Она нарушала общественный порядок.

Ночью 16 июля сотрудники Росгвардии задержали в Центральном районе Петербурга безработную 25-летнюю иностранку с поддельными документами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На девушку из среднеазиатской республики пожаловались горожане. Оказалось, что она нарушала общественный порядок слишком шумным поведением.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу. При проверке выяснилось, что девушка предъявила поддельные документы. Против нее возбудили уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский Cоюз писателей подтвердил литературную деятельность Бориса Стругацкого.

Фото: Pixabay

Теги: иностранцы, подделка документов, росгвардия, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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