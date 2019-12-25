В центре Петербурга вызволили домашнего бурундука из щели

Бурундук пытался бежать от своей хозяйки, но не вышло.

Накануне вечером зверек сбежал от своей хозяйки. Об этом сообщила служба спасения животных "Кошкиспас" в социальной сети "Вконтакте".

Хозяйка хотела вывести питомца на прогулку. Но домашний бурундук не понял, зачем ему это надо, испугался и вырвался из рук владелицы. Оказавшись на лестничной клетке, он минул в щель около труб на первом этаже. У хозяйки не получилось вытащить хулигана из укрытия, поэтому она обратилась в службу спасения животных.

Специалисты смастерили удавочку из стрелы, телефонного кабеля, проволоки и изоленты. В полночь бурундука вернули хозяйке.

Ранее в Piter.tv стало известно, что ночью в Мурино спасатели несколько часов вызволяли кошку из вентшахты.

Фото: сообщество "ВКонтакте" / "Кошкиспас"