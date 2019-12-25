В центре Петербурга выпало 18 мм осадков

Дождливее всего оказалось в Кронштадте и Лисьем Носу.

За прошедшие двое суток в Петербурге выпало много осадков, особенно на западе города и Ленобласти. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Почти месячная норма осадков выпала в Кингисеппе (76 мм). В Выборге зафиксировали 36 мм, что составляет 60%, в Луге — 38 мм (более 50% от нормы).

В городе осадки распределились неравномерно: в центре — 18 мм, что составляет 26%, а в Кронштадте и Ломоносове — 43 мм (67% от нормы). Также дождливо было в Лисьем Носу — 37 мм (57%).

Атмосферный фронт ушел с территории Ленинградской области и можно подводить итоги его влияния, хотя влияние самого циклона еще не заканчивается. Еще пару дней наш регион будет находиться в тыловой части этого циклона. Осадки уже будут отдельные и кратковременного характера. Сегодня еще тепло, но свежий ветер с запада, а вот завтра похолодает, так как холодная воздушная масса все же заходит к нам в тылу этого циклона. Александр Колесов.

Синоптик отметил, что циклон "очень интересный", так как он постоянно приносит в наш регион сильные осадки.

Фото: комитет по благоустройству