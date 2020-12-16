В центре Петербурга установили прицепы со скамейками и растениями

Таким образом активисты озеленяют центр города.

В центре Петербурга на парковках появились прицепы со скамейками и растениями. Два автомобильных прицепа установили активисты движения "На парковке парк".



Участники проекта хотят показать, что на месте одного автомобиля можно создать комфортную зону для нескольких людей. Один из прицепов находится на Стремянной улице, 3, второй можно увидеть на улице Марата, 22-24.

Внутри прицепа активисты посадили растения, способные пережить низкую температуру. По задумке авторов, петербуржцы смогут в таких прицепах отдохнуть или выпить кофе.

Фото и видео: Piter.TV