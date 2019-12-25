В центре Петербурга состоялась акция сторонников политолога Соловья

Они принесли с собой картонное изображение политолога.

В субботу, 12 декабря, у Гостиного двора прошла акция в поддержку политологи Валерия Соловья. Он был арестован за организацию несогласованного массового публичного мероприятия.

Протестующие установили рядом с Дедом Морозом картонного Соловья и требовали освободить его из-под стражи. Рядом дежурили полиция.

Накануне стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд прекратил апелляционное производство по жалобе адвоката Алексея Добрынина. Защитник собирается подать новую жалобу.

Отметим, что на Невском проспекте у Гостиного двора также провели и другие пикеты. Горожане выступали против уже принятых поправок в Конституцию в честь Дня Конституции РФ, а также в поддержку бывшего губернатора Хабаровска Сергея Фургала. О задержаниях не сообщалось.

Фото: vk.com/protest_spb_plw