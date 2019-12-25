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Горсуд Петербурга не стал рассматривать жалобу на арест политолога Соловья
Сегодня, 17:13
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Горсуд Петербурга не стал рассматривать жалобу на арест политолога Соловья

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Политолог продолжает находиться в изоляторе.

Санкт-Петербургский городской суд прекратил апелляционное производство по жалобе адвоката Алексея Добрынина на арест политолога Валерия Соловья. Решение было принято без проведения заседания, сообщил защитник в социальных сетях. Соловья обвиняют в организации несогласованного массового публичного мероприятия. 

По словам Добрынина, сначала помощница судьи сказала, что заседание состоится, но начнется через час, а позже выяснилось, что его не будет вовсе, так как решение о прекращении производства уже принято. 

Это внепроцессуальное и абсолютно незаконно решение. По закону, суд может его принять, но только в случае, когда податель апелляционной жалобы сам от неё отказывается. Ни мы, ни Валерий Дмитриевич не отказывались от нашей апелляционной жалобы.

отметил адвокат. 

В итоге политолога увезли обратно в изолятор временного содержания. Сторона защиты намерена выяснить, на каком основании было принято решение, а также повторно подать апелляционную жалобу. 

Напомним, по версии следствия, Соловей в выходные организовал в центре Петербурга собрание, где координировал свое общественное движение.

Фото: Валерий Соловей / VK 

Теги: валерий соловей, задержание, массовое мероприятие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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