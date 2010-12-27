В центре Петербурга сгорел автомобиль старейшей марки Oldsmobile

В Центральном районе Петербурга сгорел экземпляр одной из старейших марок автомобилей.

В ночь на 8 ноября в Центральном районе Петербурга загорелся автомобиль старейшей марки Oldsmobile. О случившемся сообщили представители ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что о пожаре в транспортном средстве сообщили в половине пятого утра. Инцидент произошел около дома номер 12 на Транспортном переулке. У редкого автомобиля выгорел моторный отсек. Пожар удалось ликвидировать в течение сорока минут. Информации о пострадавших нет.

Отметим, что марка Oldsmobile существовала до 2004 года и считалась одним из старейших автомобильных брендов. Она основана в 1897 году Рэнсомом Эли Олдсом.