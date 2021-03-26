В центре Петербурга сдали в аренду 10 городских помещений

Наиболее конкурентоспособными оказались четыре помещения торгово-сервисного или офисного назначения в Петроградском и Адмиралтейском районах.

В Петербурге 21 августа завершились очередные электронные торги на право заключения договоров аренды нежилых помещений. Реализованы 10 объектов в центральных районах города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Наиболее конкурентоспособными оказались четыре помещения торгово-сервисного или офисного назначения в Петроградском и Адмиралтейском районах. В среднем на каждый лот подали по 24 заявки.

По самой высокой арендной ставке 7556 рублей за "квадрат" в месяц с превышением начальной цены в восемь раз реализован объект торгово-сервисного назначения площадью 32,8 "квадратов", который расположен на первом этаже дома 8А по улице Куйбышева. За него боролись 27 участников.

Самый дорогой лот – торгово-сервисное помещение площадью 118,3 "квадратов" на Большом проспекте П. С., 51/9А. Итоговая цена годовой аренды поднялась до 9,5 млн рублей, превысив начальную в шесть раз.

Кроме того, с превышением в шесть раз со средней арендной ставкой 2926 рублей за "квадрат" в месяц реализованы офисные помещения на Галерной улице у Сенатской площади в Адмиралтейском районе и на Большой Пушкарской улице, 38А, в Петроградском районе, площадью 75,1 и 28 "квадратов" соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге выросла на 45% за год.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)