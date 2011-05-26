Стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге выросла на 45% за год

Аренда двухкомнатных квартир также стала дороже, цены поднялись на 36%, а трехкомнатные квартиры подорожали на 30%.

Однокомнатные квартиры пользуются наибольшей популярностью среди желающих снять жилье в Петербурге. За первые семь месяцев 2024 года цены на аренду таких квартир значительно выросли, увеличившись на 45%. Стоимость аренды студий также возросла, в среднем на 35% по сравнению с январем.

Аренда двухкомнатных квартир также стала дороже, цены поднялись на 36%, а трехкомнатные квартиры подорожали на 30%. Эти данные предоставлены аналитиками "Циан" и подтверждены РБК.

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья. Ожидается, что к концу года стоимость аренды может вырасти еще на 10%. Первые признаки этого роста начнутся уже с августа.