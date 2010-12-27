Мигранты на Тележной улице оборудовали нелегальный стоматологический кабинет

В центре Петербурга проведён масштабный миграционный рейд.

В центре Петербурга сотрудники полиции провели профилактический рейд по станциям метро, на рынках и строительных объектах. В ходе данного мероприятия было выявлено более ста нарушений в сфере миграционного законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проверку проводили полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Они проверили вестибюли метро, три рынка, частное агентство занятости на улице Красного Текстильщика, два строительных объекта и кафе национальной кухни. Из 708 проверенных человеа 535 оказались гражданами других государств. В ходе данного рейда нашли 143 нарушения в сфере миграции. В основном, нарушения касаются незаконной трудовой деятельности. К тому же, во время рейда, на Тележной улице сотрудники полиции нашли нелегальный стоматологический кабинет, где граждане из стран ближнего зарубежья лечили своих соотечественников.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали мигрантов, обокравших 12 магазинов на общую сумму 3,6 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти