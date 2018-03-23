В центре Петербурга произошло ДТП: пострадал один человек

В центре Петербурга в ДТП пострадал один человек.

Сегодня вечером, 23 марта, на перекрёстке Казанской улицы и переулка Гривцова произошло ДТП. Пострадал один человек.

Участниками аварии стали автомобили "Опель" и "Киа". В результате ДТП пострадал один из пассажиров.

На видео пострадавший говорит, что у него произошло с ногой.

Я на костылях вообще, после операции. Вот видишь, нога. Нормально я сейчас себя чувствую. Сообщает пострадавший

При столкновении машин удар оказался достаточно сильным, в результате чего одна из машин начала дымиться.

Видео: Piter.TV