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В центре Петербурга произошло ДТП: пострадал один человек

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В центре Петербурга в ДТП пострадал один человек.

Сегодня вечером, 23 марта, на перекрёстке Казанской улицы и переулка Гривцова произошло ДТП. Пострадал один человек.

Участниками аварии стали автомобили "Опель" и "Киа". В результате ДТП пострадал один из пассажиров.

На видео пострадавший говорит, что у него произошло с ногой.

Я на костылях вообще, после операции. Вот видишь, нога. Нормально я сейчас себя чувствую.

Сообщает пострадавший

При столкновении машин удар оказался достаточно сильным, в результате чего одна из машин начала дымиться. 

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , казанская улица , переулок гривцова , центр
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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