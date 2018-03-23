В центре Петербурга произошло ДТП: пострадал один человек

Сегодня вечером, 23 марта, на перекрёстке Казанской улицы и переулка Гривцова произошло ДТП. Пострадал один человек.
Участниками аварии стали автомобили "Опель" и "Киа". В результате ДТП пострадал один из пассажиров.
На видео пострадавший говорит, что у него произошло с ногой.
Я на костылях вообще, после операции. Вот видишь, нога. Нормально я сейчас себя чувствую.
Сообщает пострадавший
При столкновении машин удар оказался достаточно сильным, в результате чего одна из машин начала дымиться.
Видео: Piter.TV