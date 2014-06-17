В центре Петербурга пресекли незаконную торговую деятельность трех точек

На продавцов составили протоколы об административных правонарушениях.

В Центральном районе продолжается борьба с незаконной торговлей. Уполномоченные сотрудники администрации района и правоохранители проверили торговые точки на набережной канала Грибоедова, Дворцовой площади и Дворцовой набережной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В ходе рейда была пресечена незаконная торговая деятельность трех точек. На продавцов составили протоколы об административных правонарушениях.

Жителям напомнили, что межведомственная группа регулярно инспектирует территорию района.

Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества. Пресс-служба администрации Центрального района

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Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ