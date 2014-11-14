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В Петербурге ищут свидетелей ДТП с велосипедистом у набережной Пряжки
Сегодня, 16:14
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В Петербурге ищут свидетелей ДТП с велосипедистом у набережной Пряжки

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Перекрёсток, на котором произошла авария, не просматривается камерами видеонаблюдения.

Пожилой велосипедист, пострадавший в ДТП в Адмиралтейском районе, находится в очень тяжёлом состоянии. Свидетелей ДТП разыскивает сын мужчины.

Как рассказал сын пострадавшего "Фонтанке", информация о наркотическом отравлении не подтвердилась. В больнице у его отца взяли анализы, никаких психотропных веществ не выявлено.

Перекрёсток, на котором произошла авария, не просматривается камерами видеонаблюдения. Поэтому сын пострадавшего ищет свидетелей, чтобы восстановить картину произошедшего.

На прошлой неделе в массовом ДТП на КАД перевернулся Volkswagen Tiguan.

Фото: ВКонтакте / Петербургское велообщество

Теги: велосипедист, дтп с велосипедом
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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