Художник Леша Бурстон создал в центре Петербурга "Бермудский треугольник"

Уличный художник обозначил знаками зону, где, по его мнению, пропадают бюджетные деньги.

В центре Петербурга появился "Бермудский треугольник". Уличный художник обозначил зону, где, по его мнению, пропадают бюджетные деньги. Леша Бурстон выделил по одному участку на 3-й, 5-й, 9-й Советской улице и два места на улице Моисеенко.

По этим адресам ведутся ремонтные работы. Художник разнообразил их специальными знаками. Бурстон отметил, что в этой зоне бюджетные деньги исчезают в особо крупных размерах. По его мнению, каждый год на этих участках ремонтируют асфальт, при этом дороги остаются не в самом лучшем виде.

Съемочная группа Piter.TV побывала на всех участках "треугольника". На трех из пяти отмеченных на карте мест активно велись ремонтные работы. Часть знаков, подготовленных уличным художником, уже сняли.

Фото и видео: Piter.TV