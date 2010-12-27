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В Петербурге погиб 54-летний при ремонте лифта
Сегодня, 13:33
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Shdaria
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В Петербурге погиб 54-летний при ремонте лифта

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В Санкт-Петербурге на в доме на Литейном проспекте погиб рабочий, выполняя капремонт.

В Санкт-Петербурге погиб мужчина при ремонте лифта в Доме общества, которых находится на Литейном проспекте. 

Установлено, что трагедия случилась 8 сентября текущего года при ремонтных работах в доме на Литейном проспекте. По версии следствия в момент остекления кабины лифта, она начала движение, в результате чего, задело рабочего, а он скончался. Ремонт проводился на 2 этаже дома, однако кабина по каким-то причинам была не обесточена. В ходе движения, мужчина оказался между кабиной и стенкой шахты, в итоге, от многочисленных переломов 54-летний погиб.

В следственном комитете указывают на нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. 

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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