В центре Петербурга перевернулся автомобиль

По словам очевидцы, водитель машины так и не смог объяснить причину ДТП.

На Гончарной улице произошло ДТП с перевертышем. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На месте работали сотрудники дорожной полиции, пожарные и скорая помощь. Также очевидцы опубликовали фото с места происшествия, на которых видно, что автомобиль Chevrolet перевернулся.

В комментариях один из участников движения рассказал, что водитель машины так и не смог объяснить причину ДТП. Но, стоит отметить, что водитель зацепился за крыло припаркованного такси.

Помимо этого, известно, что молодой мужчина, помогавший водителю "перевертыша", повредил руку.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург