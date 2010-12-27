Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В центре Петербурга перевернулся автомобиль
Сегодня, 12:50
0
TretyakovaS
29

В центре Петербурга перевернулся автомобиль

0
 
 

По словам очевидцы, водитель машины так и не смог объяснить причину ДТП.

На Гончарной улице произошло ДТП с перевертышем. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

На месте работали сотрудники дорожной полиции, пожарные и скорая помощь. Также очевидцы опубликовали фото с места происшествия, на которых видно, что автомобиль Chevrolet перевернулся.

 В комментариях один из участников движения рассказал, что водитель машины так и не смог объяснить причину ДТП. Но, стоит отметить, что водитель зацепился за крыло припаркованного такси. 

Помимо этого, известно, что молодой мужчина, помогавший водителю "перевертыша", повредил руку. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: в центре петербурга перевернулся автомобиль , дтп , новости петербурга , новости спб , происшетвия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5