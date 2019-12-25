Рабочий чуть не лишился зрения на производстве во Всеволожском районе

Травма глаза классифицировано как тяжелый вред здоровью и требует серьезного лечения.

СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая на предприятии в Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого рабочий пострадал и чуть не лишился зрения.

По версии следователей, сотрудник сборочно-сварочного цеха в деревне Новое Девяткино, работая над деталью с помощью ручной шлифовальной машины, случайно порвал отрезной круг, что привело к травме глаза, которое классифицировано как тяжёлый вред здоровью и требует серьёзного лечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подготовят объекты теплоснабжения к отопительному сезону.

Фото: Piter.TV