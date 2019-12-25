Рабочий чуть не лишился зрения на производстве во Всеволожском районе

СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая на предприятии в Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого рабочий пострадал и чуть не лишился зрения.
По версии следователей, сотрудник сборочно-сварочного цеха в деревне Новое Девяткино, работая над деталью с помощью ручной шлифовальной машины, случайно порвал отрезной круг, что привело к травме глаза, которое классифицировано как тяжёлый вред здоровью и требует серьёзного лечения.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подготовят объекты теплоснабжения к отопительному сезону.
Фото: Piter.TV
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