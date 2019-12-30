Никто не пострадал.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что на Васильевском острове автобус "откусил" кусочек трамвая. Об этом сообщают Piter.TV читатели.

Авария произошла на Наличной улице около станции метро "Приморская". К счастью, никто не пострадал.

"Утренняя прелюдия", — шутят очевидцы.

На кадрах видно, что у общественного транспорта имеются различные повреждения. Пассажиром пришлось покинуть его и добираться до пункта назначения самостоятельно. На месте аварии собирается пробка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге трое мужчин на дорогой иномарке ограбили курьера-мигранта.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Игорь Болоткин/Гордей Бугаков