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На Васильевском острове автобус "откусил" кусочек трамвая
Сегодня, 10:06
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IRINA_CHALKINA

На Васильевском острове автобус "откусил" кусочек трамвая

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Никто не пострадал.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что на Васильевском острове автобус "откусил" кусочек трамвая. Об этом сообщают Piter.TV читатели. 

Авария произошла на Наличной улице около станции метро "Приморская". К счастью, никто не пострадал.

"Утренняя прелюдия",

— шутят очевидцы.

На кадрах видно, что у общественного транспорта имеются различные повреждения. Пассажиром пришлось покинуть его и добираться до пункта назначения самостоятельно. На месте аварии собирается пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге трое мужчин на дорогой иномарке ограбили курьера-мигранта.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Игорь Болоткин/Гордей Бугаков

Теги: дтп, новости спб, общество, происшетвия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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