Забег "Кубок губернатора" перекроет движение в центре Петербурга

С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют площадь Растрелли.

В Петербурге 22 и 23 октября ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического забега "Кубок Губернатора, пишет пресс-служба Смольного.

С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют площадь Растрелли. С 23 октября с 09:55 до 10:20 ограничат движение на Шпалерной улице от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского и с 09:55 до 11:00 на участках Лафонской улицы от Шпалерной до улицы Смольного и на улице Смольного.

Остановка будет запрещена на площади Растрелли 22 октября с 17:00 до 23:5923 октября с полуночи до 11:00 на участках проспекта Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного.

Напомним, что два матча с участием "Зенита" ограничат движение в Петербурге. 20 октября и 24 октября движение транспорта остановят с 01:00 до 23:59. Это коснется улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог. С 17:30 до 23:59 частично перекроют участки Рюхиной улицы, Теннисной аллеи, набережной Мартынова, Велосипедной аллеи, Яхтенной улицы и Приморского проспекта.

Фото: Piter.tv

