Два матча с участием "Зенита" ограничат движение в Петербурге

"Зенит" 20 октября сыграет с "Крыльями Советов", 24 октября – с "Сочи".

В Петербурге введут временные ограничения на дорогах в связи с двумя матчами "Зенита". Как сообщили в пресс-службе Смольного, речь идёт о 20 и 24 октября.

20 октября и 24 октября движение транспорта остановят с 01:00 до 23:59. Это коснется улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог.

С 17:30 до 23:59 частично перекроют участки Рюхиной улицы, Теннисной аллеи, набережной Мартынова, Велосипедной аллеи, Яхтенной улицы и Приморского проспекта.

"Зенит" 20 октября сыграет с "Крыльями Советов", 24 октября – с "Сочи".

Фото: Piter.tv