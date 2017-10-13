В Центральном районе Петербурга оперативники закрыли подпольное казино

На Греческом проспекте в обычной квартире преступники создали подпольное казино.

В Центральном районе Петербурга полиция закрыла подпольное казино. Незаконная игровая деятельность велась в квартире в 150 квадратных метров на Греческом проспекте. В помещении располагались пять столов для покера, десять игровых автоматов, фишки и карточные колоды.

На момент прибытия оперативников, в казино находились администратор и крупье. Игры проводились за бронированной дверью. Клиенты проходили в квартиру через потайной ход, не отмеченный на плане дома. Установлено, что в помещении велось видеонаблюдение за процессом.

В результате обысков спецслужбы изъяли игровое оборудование. По данному преступлению задержаны две женщины, которых подозревают в создании подпольного казино. Возбуждено уголовное дело.