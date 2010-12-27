В центре Петербурга арестовали 30 банок черной икры стоимостью 300 тысяч рублей

Ее продавали незаконно.

В центре Петербурга незаконно продавали черную икру. Реализацию этого товара правоохранители пресекли в одном из магазинов на Невском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Черную икру в гастрономе продавали с нарушениями – место происхождения продукции было использовано незаконно. Тридцать банок черной икры общей стоимостью 300 тысяч рублей арестовали.

В отношении предпринимателей возбуждено административное дело по статье "незаконное использование средств индивидуализации товаров".

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