В центре Петербурга несколько домов остались без отопления

Авария на тепломагистрали в Виленском переулке привела к временному отключению отопления и горячей воды в ряде домов.

В центральной части Санкт-Петербурга несколько жилых домов временно остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварии на тепловых сетях. Повреждение было зафиксировано в Виленском переулке.

По информации АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", подача тепла была приостановлена с 11:30. На месте происшествия работают аварийно-ремонтные бригады, которые проводят восстановительные мероприятия на тепломагистрали "Рылеевская".

В компании пояснили, что специалисты одновременно ведут работы на участках трубопровода вблизи домов № 8, 15 и 19. Такой подход позволяет сократить сроки ремонта и предотвратить дополнительные отключения в соседних зданиях.

В рамках восстановительных мероприятий планируется заменить изношенные участки труб диаметром 700 миллиметров, которые были проложены в 1993 году. Общая продолжительность ремонтных работ составляет 20 часов.

