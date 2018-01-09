В Петербурге неизвестный сообщил о заминировании кафе в центре города

Полиция Адмиралтейского района ищет "взрывника" кафе.

В Петербурге 28 дня специалисты искали бомбу в кафе около Мариинского театра. Вызов о возможном заминировании поступил около четырех часов дня.

Неизвестный мужчина сообщил диспетчеру экстренной службы, что в кафе на Набережной Крюкова,11 находится взрывное устройство. По версии “террориста”, устройство было заложено в туалет.

В результате проверки пришлось эвакуировать четыре человека. Однако, подозрительных или опасных предметов и веществ обнаружено не было. Оперативники смогли отследить звонок. Согласно сведениям полиции, IP территориально принадлежит зоне США и Канады. По данному инциденту проводится расследование.