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В Петербурге неизвестный сообщил о заминировании кафе в центре города
Сегодня, 13:27
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lesjasap
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В Петербурге неизвестный сообщил о заминировании кафе в центре города

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Полиция Адмиралтейского района ищет "взрывника" кафе.

В Петербурге 28 дня специалисты искали бомбу в кафе около Мариинского театра. Вызов о возможном заминировании поступил около четырех часов дня. 
 
Неизвестный мужчина сообщил диспетчеру экстренной службы, что в кафе на Набережной Крюкова,11 находится взрывное устройство. По версии “террориста”, устройство было заложено в туалет. 
 
В результате проверки пришлось эвакуировать четыре человека. Однако, подозрительных или опасных предметов и веществ обнаружено не было. Оперативники смогли отследить звонок. Согласно сведениям полиции, IP территориально принадлежит зоне США и Канады. По данному инциденту проводится расследование.
Теги: адмиралтейский район , мариинский театр , телефонный терроризм , центр города
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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