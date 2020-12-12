В центре Петербурга на льду заметили нерпу

Адрес не разглашается, чтобы нерпа могла спокойно отдыхать.

В центре Петербурга заметили кольчатую нерпу. Животное описали как "взрослый, жирный и внешне здоровый". Информация об этом появилась в группе Фонда друзей балтийской нерпы в "ВКонтакте".

Сотрудники отметили, что они готовят доклад для научной конференции на тему возможности миграции кольчатой нерпы между Балтикой и Ладогой по Неве. Замеченная нерпа стала еще одним аргументом, что это возможно. Отмечается, что такое случается почти каждый год. Конкретный адрес решили не сообщать, чтобы не спугнуть животное.

Ранее специалисты показали, чем питаются нерпы Крошик и Шлиссик.

Фото: vk.com/sealrescue