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У мужчины сорвали золотой крестик за 60 тысяч рублей в центре Петербурга
Сегодня, 10:02
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У мужчины сорвали золотой крестик за 60 тысяч рублей в центре Петербурга

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Полицейские составили ориентировку на подозреваемого.

Неизвестный распылил в глаза мужчины газовый баллончик, сорвал у него с шеи золотую цепочку и скрылся с места. Потерпевший обратился в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 

Инцидент произошел в три часа ночи 5-го августа у дома №17 по улице Большая Морская. Мужчина является постояльцем гостиницы "Англетер". Сумма ущерба от кражи составила 60 тысяч рублей. 

Преступник был одет в темную футболку с длинным рукавом, черные брюки, на голове черная кепка. Полицейские смогли установить личность подозреваемого. Теперь 34-летний гражданин Узбекистана разыскивается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пытался задушить свою соседку по квартире и украл у нее золотую цепочку. Полицию и скорую вызвал шестилетний ребенок. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: золотой крестик, кража, розыск
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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