В центре Петербурга мужчина открыл массажный салон под открытым небом. Об этом 1 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.
Массажный салон открылся днем у станции метро "Площадь Восстания". Раскладная кушетка и сам массажист расположились на переходе через Лиговский проспект. Как рассказал автор видеоролика, массаж делали всем желающим.
Это какая-то рекламная акция или арт-перформанс?
автор поста
Девушка, судя по видео, вполне довольна услугами неизвестного массажиста. Её не смутили ни люди, ни погодные условия.
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