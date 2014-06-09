Раскладная кушетка и сам массажист расположились на переходе через Лиговский проспект.

В центре Петербурга мужчина открыл массажный салон под открытым небом. Об этом 1 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Массажный салон открылся днем у станции метро "Площадь Восстания". Раскладная кушетка и сам массажист расположились на переходе через Лиговский проспект. Как рассказал автор видеоролика, массаж делали всем желающим.

Это какая-то рекламная акция или арт-перформанс? автор поста

Девушка, судя по видео, вполне довольна услугами неизвестного массажиста. Её не смутили ни люди, ни погодные условия.

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