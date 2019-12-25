В центре Петербурга массово останавливают курьеров для проверки документов

Курьеров на электровелосипедах проверяют весь день.

В Петербурге с утра 24 ноября сотрудники ГИБДД и МВД начали массово останавливать курьеров на электровелосипедах и проверять их документы, техническое состояние транспорта и наличие водительских прав.

По данным компаний доставки, сотрудники ведомств работали в центре города и уделяли внимание всем аспектам оформления курьеров, включая законность трудовых отношений. В ассоциации "МАКС" подтвердили получение информации о старте нового рейда.

Изъятые электровелосипеды и иные средства доставки направляются на склады временного хранения. Пока сведения о составленных протоколах за привлечение к работе мигрантов в компании не поступали.

Неделя ранее сообщалось, что начнётся пятидневная проверка документов у курьеров. Подобные рейды проводятся регулярно и обычно связаны с введением новых требований. В июле при установлении запретных зон для курьеров и ограничении скорости на тротуарах контролирующие органы выписывали штрафы за отсутствие униформы, трекера и нарушения миграционного законодательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что два BMW отправились на спецстоянку после опасных съёмок клипа петербургской певицы.

Фото: Piter.TV