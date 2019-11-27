В центре Петербурга четверо избили мужчину и выстрелили ему в голову из сигнального пистолета

Росгвардейцы задержали нападавших на площади Восстания, орудие спрятали под коврик в машине

Утром 19 апреля в центре Петербурга четверо молодых людей на Владимирском проспекте повздорили с 22-летним уроженцем Красноярского края. Словесная перепалка переросла в драку: нападавшие избили оппонента, а один из них выстрелил ему в голову из пускового устройства "Сигнал охотника". После этого злоумышленники скрылись на красном Renault, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Информация о групповой драке с использованием пистолета поступила в правоохранительные органы. Приметы нападавших и описание автомобиля передали всем дежурным нарядам. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего с травмой головы, оказали ему доврачебную помощь и передали медикам. Его госпитализировали.

Другой наряд вневедомственной охраны обнаружил разыскиваемый автомобиль на перекрёстке Невского и Лиговского проспектов. В салоне иномарки росгвардейцы задержали четверых участников конфликта в возрасте от 18 до 23 лет и доставили их в 28-й отдел полиции. Пусковое устройство ПУ-2 изъяли из машины — оно было спрятано в салоне под одним из ковриков. По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

