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В центре Берлина немец включил гимн СССР и через громкоговоритель извинился перед русскими

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Акцию в поддержку России поддержали прохожие Берлина.

В центре немецкой столицы местный житель включил гимн Советского Союза, а затем через громкоговоритель извинился перед русскими людьми.По мнению немца, сейчас российским гражданам приходится терпеть дискриминацию на территории Германии. По мнению спикера, речь идет о деятельности, развязанной "толерантными" людьми страны. Прохожие поддержали акцию местного активиста аплодисментами.

Я лично приношу свои извинения каждому человеку, который является гражданином России, который живет, работает, выполняет свою работу. Я не горжусь больше тем, что я немец.

гражданин ФРГ

Монеты с нацистской символикой обнаружили таможенники у россиянина, прибывшего из Эстонии.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости

Теги: германия, дискриминация, ссср
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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