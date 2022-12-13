Монеты с нацистской символикой обнаружили таможенники у россиянина, прибывшего из Эстонии

Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику.

Монеты с нацистской символикой обнаружили сотрудники Кингисеппской таможни у россиянина, прибывшего из Эстонии в Россию через пешеходный пункт пропуска Ивангород. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

При досмотре личных вещей таможенники обнаружили в его рюкзаке черный полиэтиленовый пакет с монетами стран Европы и Азии конца XIX – середины XX века. Всего 865 незадекларированных монет, на 69 из которых отчеканен имперский орел нацистской Германии, держащий в когтях свастику.

Предметы, направленные на пропаганду нацистской атрибутики или символики, включены в Перечень товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Мужчина сообщил, что монеты являются частью его личной коллекции, перепродавать их на территории РФ он не собирался, а также не знал о действующих ограничениях. Монеты изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой возможно возбуждение дела об административном правонарушении.

Ранее в Пулково пассажир напал на таможенника из-за долгого оформления документов.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ