В Пулково пассажир напал на таможенника из-за долгого оформления документов

Дело в том, что инспекторы выявили в багаже мужчины незадекларированную наличную валюту.

В Пулково на таможенном посту мужчина, прилетевший из Дубая (ОАЭ), напал на таможенника. Подробности сообщила пресс-служба СЗТУ.

Дело в том, что инспекторы выявили в багаже мужчины незадекларированную наличную валюту. При этом сумма превышала разрешенную законом на 5 087 долларов США (законом разрешен перевоз $10 000). Во время оформления документов по делу об административном нарушении пассажир ругался матом, угрожал таможенникам, а затем напал на одного из сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Злоумышленник задержан. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 319 УК РФ, по фактам неоднократного оскорбления должностных лиц государственных органов.

Ранее в Кингисеппе задержали мужчину за попытку дать 700 евро таможеннику за провоз "санкционки".

Видео: пресс-служба СЗТУ