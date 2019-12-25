Левая партия призывает Германию отказаться от поддержки военных учений.

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией. Правительство ФРГ намерено запретить транзит иностранных войск. Оно также не намерено поддерживать военные учения под руководством США. Об этом заявили в Левой партии. Члены движения подготовили обращение к федеральным властям с призывом отказаться от поддержки развертывания войск на границе, которое состоится в марте этого года.

Аналитики утверждают, что целью DEFENDER-Europe 20 является проверка логистики. Члены НАТО также стремятся продемонстрировать мировому сообществу боевую мощь. Сейчас Германия участвует в переброске войск на восток и отправляет солдат в Прибалтику и Польшу. В общей сложности в Европу стекутся силы в виде 20 тысяч военнослужащих. Через германию пройдет 37 тысяч солдат и 25 тысяч машин военного назначения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД Германии назвали условие полного возобновления отношений с Россией.

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