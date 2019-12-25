Клаус Эрнст назвал требование Парижа ошибочным.

В бундестаге ответили на призыв Франции остановить "Северный поток — 2". Об этом журналистам заявил глава немецкого комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По мнению политика, требование Парижа о прекращении реализации газового проекта с Россией является необоснованным и ошибочным. По словам спикера, если бы это произошло, то налогоплательщики ФРг понесли бы ответственность за "российские проступки".

Остановка уже утвержденного проекта обременит немецких потребителей газа и налогоплательщиков в связи с более высокими ценами на газ и с компенсационными выплатами за инвестиции, которые уже были сделаны Клаус Эрнст, немецкий депутат

Напомним, что ранее государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter о том, что видит возможность в расширении санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. По данным чиновника, сейчас Евросоюз изучат вариант распространения ограничений в отношении "Северного потока-2".

В ФРГ приняли к сведению призыв ЕП по "Северному потоку - 2" и Навальному.

Фото: Pixabay.com