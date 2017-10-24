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В брянской военной части четверо солдат пострадали при взрыве

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В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв на территории военной части. Пострадали четверо солдат-срочников.

В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв на территории военной части. В результате этого пострадали четверо солдат-срочников. Об этом сообщает "Росбалт".

Солдаты развели костер на территории военной части. В один из моментов раздался взрыв.

В результате взрыва один из солдат лишился половины кисти, двое отделались легкими телесными повреждениями, четвертый парень получил ожог лица и оскольчатые травмы глаза. Его транспортируют в Брянск.

По данным источника ТАСС, ЧП произошло по причине того, что в костер попал взрывоопасный предмет.  

Теги: новости брянска , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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