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В больницу попал 9-летний велосипедист после столкновения с самокатчиком на проспекте Славы
Сегодня, 10:08
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В больницу попал 9-летний велосипедист после столкновения с самокатчиком на проспекте Славы

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Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 20 мая, около парка Интернационалистов 32-летний мужчина на электросамокате врезался в 9-летнего велосипедиста. В результате случившегося мальчик попал в Детскую городскую больницу № 19.

По информации Piter.tv, ребенок находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали многочисленные ушибы, открытую черепно-мозговую травму, пневмоцефалию, перелом лобной кости и другие травмы. 

Информация о состоянии мужчины уточняется. Отметим, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката.

Фото: Piter.tv

Теги: парк интернационалистов, пострадал ребенок, проспект славы, скорая помощь, столкнулись самокатчик и велосипедист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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