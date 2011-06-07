В больницу попал 9-летний велосипедист после столкновения с самокатчиком на проспекте Славы

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 20 мая, около парка Интернационалистов 32-летний мужчина на электросамокате врезался в 9-летнего велосипедиста. В результате случившегося мальчик попал в Детскую городскую больницу № 19.

По информации Piter.tv, ребенок находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали многочисленные ушибы, открытую черепно-мозговую травму, пневмоцефалию, перелом лобной кости и другие травмы.

Информация о состоянии мужчины уточняется. Отметим, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Адмиралтейском районе подростка заподозрили в краже электросамоката.

Фото: Piter.tv