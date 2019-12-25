В больницы Ленобласти поступят 180 аппаратов ИВЛ до конца лета

Новая техника уже появилась в трех районах.

До конца августа в Ленинградской области появятся 180 новых аппаратов ИВЛ американского производства. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Контракты на поставку были заключены областным комитетом по здравоохранению еще в мае. В больницы трех районов – Киришского, Кингисеппского и Тосненского – уже поступили 8 единиц оборудования. До конца лета в 47-ой регион отправят еще 174 единицы.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области