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В больницы Ленобласти поступят 180 аппаратов ИВЛ до конца лета
Сегодня, 12:19
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lizapoluda

В больницы Ленобласти поступят 180 аппаратов ИВЛ до конца лета

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Новая техника уже появилась в трех районах.

До конца августа в Ленинградской области появятся 180 новых аппаратов ИВЛ американского производства. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Контракты на поставку были заключены областным комитетом по здравоохранению еще в мае. В больницы трех районов – Киришского, Кингисеппского и Тосненского – уже поступили 8 единиц оборудования. До конца лета в 47-ой регион отправят еще 174 единицы.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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