В больнице США в результате стрельбы погибли пять человек

В больнице в Оклахоме в результате стрельбы погибли пять человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Инцидент произошел 2 июня в городе Талса. Чернокожий мужчина открыл огонь в помещениях медицинского центра. При нем были винтовка и пистолет. Затем он покончил жизнь самоубийством. Также были убиты четверо человек. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.
Ранее мы сообщали, что в результате стрельбы на фестивале в США погиб один человек.
Видео: YouTube / Global News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все