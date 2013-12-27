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В больнице США в результате стрельбы погибли пять человек

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Стрелок покончил жизнь самоубийством.

В больнице в Оклахоме в результате стрельбы погибли пять человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел 2 июня в городе Талса. Чернокожий мужчина открыл огонь в помещениях медицинского центра. При нем были винтовка и пистолет. Затем он покончил жизнь самоубийством. Также были убиты четверо человек. О случившемся доложили президенту США Джо Байдену.

Ранее мы сообщали, что в результате стрельбы на фестивале в США погиб один человек.

Видео: YouTube / Global News

 

Теги: больница, оклахома, стрельба, сша, талса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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