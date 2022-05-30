Полиция Оклахомы заявила о восьми раненых.

В результате стрельбы на фестивале в США погиб один человек. Об этом рассказали журналисты из иностранного информационного агентства Associated Press со ссылкой на местное бюро расследований и очевидцев. По данным источника, в американском штате Оклахома также было ранено еще семеро. В списке пострадавших на мероприятии, проводившемся под открытым небом, есть несовершеннолетние (два человека). Сведения о состоянии пациентов не представлены.

Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей...На данный момент один человек погиб и семеро ранены. пресс-служба полиции штата

Правоохранительные органы считают подозреваемым 26-летнего молодого человека по имени Скайлер Бакнер. Юноша явился с повинной в местный офис шерифа. Стрельба фиксировалась на ежегодном событии, посвященном Дню помилования. На мероприятии присутствовало около полутора тысячи человек. Очевидцы заметили, что сначала произошла ссора, а затем злоумышленник начал вести огонь.

Конфликт на Сиреневом бульваре в Петербурге закончился перестрелкой.

Фото и видео: YouTube / KOCO 5 News