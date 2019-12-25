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Конфликт на Сиреневом бульваре в Петербурге закончился перестрелкой
Сегодня, 9:30
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Конфликт на Сиреневом бульваре в Петербурге закончился перестрелкой

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К счастью, никто не пострадал.

В ночь на пятницу, 27 мая, тишину на Сиреневом бульваре Выборгского района Петербурга нарушили звуки стрельбы. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина решил выстрелить в оппонента, потому что тот якобы стрелял в его жену. Женщина пыталась успокоить спутника, однако тот дважды выстрелил в скрывшегося за дверью неприятеля. После этого стрелок обратил внимание на спутницу и потащил ее прочь.

В каком состоянии находится второй участник конфликта, неизвестно.

По информации телеканала 78, никто не пострадал, всех доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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