В больницах с коронавирусом находятся почти 6 тысяч петербуржцев

В настоящее время в городе свободно 39% инфекционных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 28 декабря. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5 971 человек.

В настоящее время в городе свободно 39% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 224 петербуржца, а выписались 75 человек, 598 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 330 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 187 человек, в "Заре" – 544 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 16 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 23 219 человек.

Петербург поднялся со второго на первое место по суточному числу заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1 802 человека (накануне – 1 834 человека), выздоровели – 3 182 человека и 61 человек не победил вирус.

Фото: Piter.TV