Под Новый год Петербург стал лидером по суточному числу заболевших COVID-19

За сутки ковидом заболели 1 802 человека.

Петербург поднялся со второго на первое место по суточному числу заболевших коронавирусом. На втором месте находится Москва – 1 705 заболевших. На третьем месте расположилась Московская область и 1 574 человека. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1 802 человека (накануне – 1 834 человека), выздоровели – 3 182 человека и 61 человек не победил вирус. С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 847 321 человек, победили вирус 790 730 человек и 27 866 человек скончалось из-за коронавируса.

При этом в Петербурге продолжается массовая вакцинация. По данным на 24 декабря, в городе первично привились 2 245 715 человек, а 2 616 648 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.TV